الغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل.

2019/05/20 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زينب علي

يقول جوفر ددلي. إذا هبت عاصفة عاتية وحطمت السفينة فأن ربانها يكون عادة شديد الاضطراب، والقلق على حياة ركابه ومساعديه من الملاحين وعلى البضائع التي تحملها السفينة، وعلى السفينة نفسها، وعلى حياته الشخصية، ولكنه اذا كان ربانا جديرا بالمهمة التي يتولاها فا لايفقد اتزانه في مثل هذا الموقف، ولايمكن أن يهتم في مثل هذه الحالة بالبرود وعدم الاكتراث فإن دماءة في الواقع تكون ثروة كثورة العاصفة ولكنه يبذل جهده ليكبح جماحها ويتمالك نفسه حتى يستطيع أن يسيطر على الموقف الأليم، اي شخص لوكان بمكان هذا الربان لتعرض لغضب شديد، أو شعر بأنه معرض للخطر يفقد توازنه وقد يضطر ويحطم ويحرق كل ما هو موجود حوله، هذا ان لم يصرخ ،وان حدة الغضب تختلف من شخص لآخر، فهناك أشخاص يغضبون لاي شيء لن يحصل وفق رغبتهم، وان كانت لا قيمة لها، وثم يهدئون بعدها، ويوجد أشخاص يحتاجون الكثير من الوقت كي يهدؤوا ويرجعون إلى حالتهم الطبيعية، احيانا يتعرضون الى ازمة صحية بسبب هذه الحالة.ويختلف تحكم كل إنسان بغضبه عن الآخر، فيوجد بعض الأشخاص يحاولون التحكم بغضبهم أمام الآخرين ويحاولون إخفاءه قدر الإمكان غضبهم عن الناس، ولكن في المقابل يوجد العديد من الناس لا يستطيعون التحكم في غضبهم أو السيطرة على أنفسهم لحظة الغضب، أو قد يؤذون أنفسهم أو غيرهم لأن الإنسان في حالة الغضب يقول ويفعل ما لا يتوقع أن يقوله أو يفعله في الايام الباقية ، ويظهر الغضب على انه حالة نفسية تبعث على هياج الإنسان، وثورته قولا وعملا، وهو مفتاح الشرور ورأس الآثام، لما ينجم عنه من افعال الشيطان.

خطوات تساعدك في التتخلص من الغضب

-- ذكر الله تعالى والاستغفار ، والوضوء .-- الابتعاد قليلا وتغير المكان وغسل الوجه واليدين بالماء تكرارا .-- الجلوس في مكان هادئ وبعيد عن الاشخاص المزعجين لك .-- اياك وازعاج الاخرين أو آذيتهم بكلمة أو بفعل ما، كي لا تفقدهم بالحظة غضب و تتسبب في خسارة أقرب الناس إليك وبُعدهم عنك.



-- الصراخ بصوت مرتفع وعدم السيطرة على النفس هو عبارة عن ضعف في شخصية وليست قوة .-- لا تدع الغضب يتغلب عليك، بل احرص أن تكون ذو شخصية قوية تستطيع السيطرة على غضب والتحكم في مزاجك.-- تتجنب مناقشة أي أمر او لغاء اي طلب في حال الغضب.-- تغلب على الشعور بالكراهية والحقد و الأفكار السيئة التي تمر بها في حالة الغضب.-- اجعل النية الصالحة والمعاملة بالحسنى نصب عينيك، وورد عن الإمام الصادق عليه السلام ((الغضب مفتاح كل شر ))- عليك بتفهم الأمور والانصات جيدا ومعرفة تكملة الحديث وبعدها تكلم .-- من الادب ان لا تتلفظ بكلمات غير لائقة.- تذكر دائماً بأنه لا يوجد شيء في هذه الدنيا يستحق أن تنزعج من أجله وتبقي متوتراً وغير سعيد من اجله.-- اشرب بعض الماء إذ يورث الهدوء للجسم -- عليك بالتفكير الإيجابي قال الله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء{125}).



سورة الأنعام. لا يوجد شخص سعيد لا يتعرض للمشاكل في حياته، فكل إنسان لديه مشاكله الخاصة ولكن تختلف طريقة تقبل المشاكل وطريقة التفكير بحلها ، فعندما ترى انسان سعيد ولا يظهر عليه التعب أو الغضب دائماً فلا تفكر أنه لا يتعرض لمشاكل في حياته، بل إنه يتعرض للكثير من المشاكل ولكنه يتقبلها بكل صدر رحب ويحاول حلها والتخلص منها باقل الخسائر الجسدية والصحية ، فيكظم الغيظ ويحسن التصرف وهذا يعتبر من قوة الايمان بالله .

قصه قصيرة عن الغضب اجمع ريش الطيور أو امسك لسانك !!(( يُِّحكى أن فلاحاً غضب من صديقة ونعته بكلمة جارحة فلما عاد إلى منزله وقد هدأت أعصابه فكر قليلاً بكل عقلانية: كيف خرجت هذه الكلمة من فمه وكيف جرح صديقة ..!ففكر بأن يعتذر لصديقه،،فذهب الفلاح إلى صديقه وفي خجل شديد قال له: أنا آسف فقد خرجت هذه الكلمة عفوياً مني فسامحني فما كان من صديقة إلا أن قبل اعتذارهفعاد الفلاح لكن نفسُه لا زالت تأنبه من تلك الكلمة ولم يسترح قلبه لما فعلهفذهب إلى شيخ القرية واعترف بما ارتكب قائلا له:يا شيخ نفسي تؤنبني لما أخطئته في حق صديقي فكيف أرتاح من هذا التأنيب؟؟فقال له الشيخ: إن أردت أن تستريح فاملأ جعبتك بريش الطيورومر على كل بيوت القرية وضع ريشة أمام كل منزلنفذ الفلاح ما قيل له ثم عاد إلى شيخه متهللاً لما عمل.رد الشيخ له: الآن إذهب اجمع الريش من أمام الأبوابعاد الفلاح ليجمع الريش فوجد الرياح قد حملت الريش ولم يجد إلا القليل جدا أمام الأبواب..



فعاد حزيناعندئذ قال له الشيخ: كل كلمة تنطق بها أشبه بريشه تضعها أمام بيت أخيكوما أسهل ذلك؟! لكن ما أصعب أن ترد الكلمات إلى فمك!!

المصدر: كتاب كيف تكسب النجاح.



/ عوامل الغضب ./.

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