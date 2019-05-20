العامري: كل من يحاول اشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق اما جاهلا او مدسوسا

2019/05/20 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، من يحاولون اشعال فتيل الحرب بين ايران وامريكا بالجهلة او المدسوسين.

وقال في بيان صحفي اليوم" نؤكد ان المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع ابعاد شبح الحرب عن العراق اولا وعن كل المنطقة ثانيا" واضاف" ان الحرب اذا اشتعلت لا سمح الله فسوف تحرق الجميع ، ولذا فأن كل من يحاول اشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق اما جاهلا او مدسوسا ، لان كل اطراف الحرب لاتريد الحرب ، فلا الجمهورية الاسلامية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب".وتابع" والذي يدفع الى الحرب فقط الكيان الصهيوني، لذا نهيب بكل العراقيين ان لا يكونوا نارا لهذه الحرب" .

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