العامري: كل من يحاول إشعال فتيل الحرب انطلاقاً من العراق هو جاهل أو مدسوس

2019/05/20 | 03:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاتجاه برسأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، أن إيران وأميركا لا تريدان الحرب، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني فقط هو من يدفع باتجاهها، فيما اعتبر أن كل من يحاول إشعال فتيل الحرب انطلاقاً من العراق هو "جاهل أو مدسوس".

وقال العامري في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه: "نؤكد أن المسؤولية الوطنية والدينية والتأريخية تحتم على الجميع إبعاد شبح الحرب عن العراق أولاً وعن كل المنطقة ثانياً، لأن الحرب إذا اشتعلت لا سامح الله فسوف تحرق الجميع".

وأضاف، أن "كل من يحاول إشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق إما جاهل أو مدسوس، لأن كل أطراف الحرب لاتريد الحرب، فلا الجمهورية الإسلامية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب، والذي يدفع إلى الحرب فقط الكيان الصهيوني".

وختم رئيس تحالف الفتح بيانه قائلاً: "نهيب بكل العراقيين أن لا يكونوا ناراً لهذه الحرب".

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