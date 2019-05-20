العامري يدعو إلى ابعاد شبح الحرب عن العراق و المنطقة

2019/05/20 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع ابعاد شبح الحرب عن العراق اولا وعن كل المنطقة ثانيا .

وقال العامري في بيان ان الحرب اذا اشتعلت (لا سامح الله) فسوف تحرق الجميع ، ولذا فأن كل من يحاول اشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق اما جاهلا او مدسوسا .

وأشار إلى ان كل اطراف الحرب لاتريد الحرب ، فلا الجمهورية الاسلامية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب ، والذي يدفع الى الحرب فقط الكيان الصهيوني.

وأهاب العامري بكل العراقيين ان لا يكونوا نارا لهذه الحرب .

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