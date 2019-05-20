2019/05/20 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاة مسؤول محلي من تفجير استهدف سيارته شرق بعقوبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة مسؤول محلي من تفجير استهدف سيارته شرق بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة مسؤول محلي من تفجير استهدف سيارته شرق بعقوبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).