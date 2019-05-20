"المايسترو" يؤثر في حياة درة

2019/05/20 | 06:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "المايسترو" يؤثر في حياة درةتونس- اعتبرت الممثلة التونسية درة زروق أن مشاركتها في مسلسل {المايسترو} أثرت في حياتها.ولعبت درة دور أخصائية نفسية.يذكر أن المسلسل مستلهم من قصة حقيقية.

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