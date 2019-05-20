"منفذو" هجوم السفارة الأمريكية لـ "الترا عراق": هذا هدفنا وسنضرب مجددًا!

2019/05/20 | 06:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت جماعة مسلحة، الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء الأحد 20 آيار/مايو، مؤكدة أن هدفها كان السفارة الأمريكية، فيما كشفت عن هجمات سابقة استهدفت القوات الأمريكية، وتوعدت بأخرى لاحقة حتى يتم تلبية مطلبها.تبنت جماعة مسلحة غير معروفة في حديث لـ "الترا عراق" الهجوم على السفارة الأمريكية وكشفت عن هجمات سابقة وتوعدت بآخرى قادمة

قال المتحدث باسم جماعة مسلحة تطلق على نفسها "عمليات الشهيد الأسير علي المنصور"، لـ "الترا عراق"، إن "جماعته قصفت السفارة، ضمن سلسلة من الهجمات التي نفذتها"، متوعدًا بـ "المزيد من الضربات التي تستهدف القوات الأمريكية والتواجد الأمريكي في العراق".

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سقط في محيطها مجددًا!

لحظة إطلاق الصاروخ على السفارة الأمريكية وسط بغداد

أضاف المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه، والذي أكد لنا، امتلاك صور ومقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الصاروخ تجاه السفارة الأمريكية دون كشف موقع إطلاقه، أن جماعته نفذت سابقًا عددًا من العمليات بينها "استهداف تجمع للقوات الأمريكية بصاروخي كاتيوشا داخل قاعدتهم في التاجي شمالي بغداد، بتاريخ 30 نيسان/أبريل الماضي، في الساعة الـ11 و 30 دقيقة مساءً".

كما أكد، أن "جماعته لا شأن بها بأية محاور دولية"، في إشارة إلى الصراع الأمريكي – الإيراني، موضحًا أن "مشكلتنا مع الرئيس الأمريكي المستهتر دونالد ترامب".

وكشف المتحدث باسم الجماعة المسلحة، أن "الهجمات السابقة وهجوم السفارة الأمريكية والهجمات القادمة، تأتي ردًا على عفو ترامب الأمريكي عن الضابط مايكل بيهينا، الذي قتل الشهيد السجين علي منصور محمد الجبوري"، مبينًا أن "مطلب ورسالة الجماعة، واضحة، وهو إعادة المجرم مايكل بيهينا إلى السجن لتتم محاكمته".

يقول المتحدث باسم الجماعة إنها لا ترتبط بأي محور وإن الهجوم نفذ ردًا على عفو ترامب عن ضابط أمريكي قتل سجينًا عراقيًا غير مدان

وحول هوية الجماعة وتوقيت الهجوم، أشار المتحدث إلى أن "وحدات الشهيد هي مجموعة محلية لا تتلقى دعمًا من أحد ولا تؤيد أي محاور، ومطلبها الوحيد إعادة مايكل بيهينا إلى السجن، والظهور على الساحة في هذا التوقيت، يأتي ردًا على قرار ترامب"، فيما تحدى أي جهة أو فصيل مسلح على تبني الهجوم، وهدد بـ "فضح" أي جهة تحاول ذلك أو تحاول مصادرة الرسالة التي أرادت توجيهها الجماعة لـ "قوات الاحتلال".

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قال المتحدث أيضًا، أن اعتماد جماعته على صواريخ الكاتيوشا يأتي لـ "ضعف تمويل الجماعة المالي"، لكنه أكد "استمرار الهجمات ما دام مايكل بهينا خارج السجن".



دون أن يتسنى لنا التحقق من المعلومات التي أوردها.

صورة للصاروخ قبل إطلاقه

ومايكل بهينا، هو ضابط في الجيش الأمريكي برتبة "لفتنانت" سُجن لمدة 5 سنوات بتهمة قتل السجين العراقي علي المنصور في عام 2008، لكن الرئيس الأمريكي أفرج عنه في مطلع أيار/مايو الجاري.

أدين بيهينا، وهو قائد مفرزة في الفرقة 101 المحمولة جوًا بالقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن 25 عامًا بعد أن قتل علي منصور الذي كان يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة.



وفقا لرويتر.



وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف دفاعًا عن نفسه.

وتقرر تخفيض الحكم بعد ذلك إلى السجن 15 عامًا، ثم أُطلق سراحه مع وضعه تحت المراقبة في 2014 بعد أن أمضى خمس سنوات من مدة عقوبته.

تستخدم الجماعة صواريخ الكاتيوشا لـ "ضعف التمويل"، وهو ما أشار إليه تصريح الخارجية الأمريكية بكون الصاروخ كان محلي الصنع وبدائي

وقال البيت الأبيض في بيان، يوم الاثنين 6 آيار/مايو 2019، أن "قضية بيهينا لقيت دعمًا واسعًا من الجيش والمسؤولين المنتخبين في أوكلاهوما والمواطنين".



وكان مايك هانتر ممثل الادعاء في أوكلاهوما قد تقدم بالتماس للبيت الأبيض من أجل العفو.

ألقي القبض على منصور واستجوبته المخابرات العسكرية الأمريكية، فيما يتعلق بهجوم بقنبلة مزروعة على الطريق قتلت اثنين من أفراد المفرزة في 21 أبريل/ نيسان عام 2008.

ثم صدرت أوامر بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وتم تكليف بيهينا بإعادته إلى قريته.



وخلال العملية، أوقف بيهينا قافلة السيارات واستجوب منصور فيما يتعلق بالهجوم.

وقال بيهينا في شهادته أثناء محاكمته عام 2009، إن منصور حاول انتزاع سلاحه وإنه أطلق الرصاص عليه دفاعًا عن النفس، لكن البيت الأبيض قال إن بيهينا كان "سجينًا مثاليًا" و"يستحق تماما" العفو.

كانت الخارجية الأمريكية قالت، عقب الهجوم، إن صاروخًا محليًا بدائي الصنع سقط قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، فيما هدد ترامب عقب الهجوم، طهران، محذرًا إياها من استهداف التواجد الأمريكي بالقول، : "إذا أرادت إيران القتال فسيمثل ذلك نهايتها رسميا.



لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!".

بالمقابل نفت قيادات الفصائل والكيانات السياسية المقربة من إيران متمثلة، بقيس الخزعلي وهادي العامري، مسؤولية تلك الجهات عن الهجوم، ووجهت اتهامات مباشرة لإسرائيل، بالوقوف وراءها، بهدف إشعال حرب في المنطقة هدفها تدميرها وتدمير إيران، مؤكدين أن أطراف التصعيد لا يردون الحرب.

نفت قيادات مقربة من إيران أي ارتباط لها بالهجوم على السفارة الأمريكية، مقابل تهديدات مباشرة من قبل ترامب لطهران

أما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فقد حذر تعليقًا على الهجوم، من "نهاية العراق" في حال اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران، مشددًا أن "أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوًا للشعب العراقي".



وقال في تغريدة له، : "نحن بحاجة إلى وقفة جادة مع كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركامًا"، داعيًا الشعب إلى "رفع صوته منددًا بالحرب وبزج العراق في الحرب".

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