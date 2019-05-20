السودان.. المجلس العسكري وقوى التغيير يتفقان على مواصلة التفاوض

2019/05/20 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير فجر اليوم الاثنين على مواصلة التفاوض حتى التوصل إلى اتفاق نهائي على ترتيبات

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