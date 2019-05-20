ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها

2019/05/20 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرض للتدمير إذا سعت إلى الحرب مع بلاده، وهو الخيار الذي استبعدته حتى الآن

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