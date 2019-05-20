اليوم.. انطلاق جولة مفاوضات جديدة في السودان

2019/05/20 | 08:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق ،اليوم الاثنين، في السودان جولة ثانية من المفاوضاتبين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير.

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