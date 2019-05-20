مدمرة أمريكية تنفذ عملية في بحر الصين الجنوبي وسط توترات تجارية مع بكين

2019/05/20 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأمريكي إن إحدى سفنه الحربية أبحرت قرب جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها والتي تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي يوم أمس

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