الفاشية الأوروبية تريد أن «تغيّر التاريخ»!

2019/05/20 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تغرق أحزاب يمين ويسار الوسط الأوروبية في أزمات كبيرة قد تفضي ببعضها إلى التراجع إلى المكان الثالث أو الرابع في ترتيب

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