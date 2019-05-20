2019/05/20 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل، وأن اتفاقاً أولـيـاً جــرى مـع رئـيـس الـــوزراء عادل عبد المهدي عـلـى إجـرائـهـا في نيسان 2020..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأقاليم النيابية: تأجيل انتخابات المحافظات واتفاق على موعد جديد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأقاليم النيابية: تأجيل انتخابات المحافظات واتفاق على موعد جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).