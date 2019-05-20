الأشد عداءً لأميركا يتصدرون تعيينات الحرس الثوري الإيراني

2019/05/20 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من شهر على تعيين حسين سلامي قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني، في 22 إبريل/نيسان الماضي، خلفاً للجنرال محمد علي جعفري،

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