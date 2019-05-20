مثل غزو العراق.. الحرب على إيران يقودها محافظون جدد.. تضليل وأكاذيب.. أحقاد وتنافس على النفط

2019/05/20 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المحلل السياسي في صحيفة “أوبزيرفر” سايمون تيسدال مقالا مطولا تحت عنوان “حزازات قديمة وأسلحة جديدة..هل تقف الولايات المتحدة على حافة

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