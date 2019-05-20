ترامب: إذا ارادت ايران القتال فتلك نهايتها الرسمية !

2019/05/20 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في تغريدة يوم الأحد مما يزيد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.وقال ترامب في التغريدة ”إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها.لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا“.وشدد ترامب العقوبات الاقتصادية على

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