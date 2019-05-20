مقتل 29 سجينا داعشيا في أحداث شغب بسجن في طاجيكستان

2019/05/20 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت أحداث شغب في سجن بطاجيكستان عن مقتل 29 سجينا مدانا بالانتماء لعصابات داعش الارهابية، فيما لقي 3 من حراس السجن مصرعهم.

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