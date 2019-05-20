كييف تشهد اليوم مراسم تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد

2019/05/20 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العاصمة الأوكرانية كييف ،اليوم الاثنين، جلسة خاصة لبرلمان البلاد يجري فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد فلاديمير زيلينسكي.

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