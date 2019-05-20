الشيخ قيس الخزعلي يحذر من محاولات الإضرار بوضع العراق السياسي والاقتصادي والأمني

2019/05/20 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، من “عمليات خلط الأوراق التي يراد منها ايجاد ذرائع الحرب ويراد منها الإضرار بوضع العراق السياسي والاقتصادي والأمني”.وبشأن التهديد الأمريكي بشن حرب ضد إيران قال سماحته: “الحرب المفترضة ليست من مصلحة الجمهورية الإسلامية الايرانية ولا الولايات المتحدة الأمريكية وانما هي مصلحة (اسرائيلية)

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