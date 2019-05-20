السعودية تبدأ اولى خطوات الربط الكهربائي بين دول الخليج وجنوب العراق

2019/05/20 | 08:45

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بغداد اليوم - متابعة

تعتزم هيئة الربط الكهربائي الخليجي، طرح مناقصة تنفيذ مشروع ربط العراق، بالشبكة الخليجية، في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يبدأ تزويد العراق من الطاقة الكهربائية صيف 2020 في اول خطوة ممهدة لهذا الرابط الذي اتفق عليه رسمياً خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى السعودية في 17 من نيسان الماضيوقال المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تصريح صحافي، إنه "يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لطرح مناقصات مشروع الربط الكهربائي مع جنوب العراق خلال النصف الثاني من العام الجاري".وأوضح الإبراهيم، أن "الهيئة ستبدأ بالتنسيق عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اجتماعات مع الجانب العراقي للتباحث حول خطة تنفيذ عمل المشروع".وأضاف "من المأمول في حال تم الاتفاق مع الجانب العراقي خلال مايو الجاري أو يونيو المقبل، فإن الهيئة تستطيع تزويد العراق بالطاقة الكهربائية بحدود 500 ميجاواط مع بدء صيف 2020".وأكد أن "مشروع الربط مع العراق؛ الذي يأتي ضمن خطة توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، التي تنفذها الهيئة في النصف الثاني من العام الجاري، يعد مشروعا حيويا واستراتيجيا لدول مجلس التعاون، خاصة أن هناك عملا دؤوبا لتطوير علاقات الشراكة بين دول المجلس والعراق في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية".وأشار إلى أن "الهيئة تدعم هذه التوجهات من خلال مشروع الربط الكهربائي مع العراق، لذا تعمل الهيئة على المشروع جنوبي العراق، تحديدا البصرة، الذي يعد امتدادا للربط الكهربائي الحالي"، مؤكدا أنه "سيوجد ربط من محطة الهيئة في الكويت امتدادا إلى جنوب العراق بقدرة 400 كيلو فولت، وتصل القدرة الاستيعابية إلى 1800 ميجاواط، حيث سيتم التوصل إلى ذلك من خلال مفاوضات حالية تجري بين هيئة الربط الخليجي ووزارة الكهرباء في العراق"، متوقعا أن "يتم تزويد العراق بالطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف المقبل 2020".وأوضح أن "الهيئة لديها خطط مماثلة للربط مع دول أخرى، إذ شهد نيسان (أبريل) الماضي اجتماع الطاولة المستديرة ضمت وفد من هيئة الربط مع ممثلين من الجانب الهندي، خاصة أنه يوجد اهتمام كبير بمشاريع الربط الكهربائي مع دول آسيوية في مقدمتها الهند".وذكر أن "هيئة الربط الخليجي تلقت طلبا بأن تكون عضوا في لجنة خاصة تدير عملية الربط الكهربائي وأسواق الطاقة في آسيا"، لافتا إلى أن "هذه المشاريع ستنفذ خلال النصف الثاني من العام الجاري".وأشار الإبراهيم إلى "مواصلة إعداد الدراسات للربط الكهربائي مع الأردن ومصر وصولا إلى أوروبا، حيث ما زالت الدراسات مستمرة بين كل الجوانب، إضافة إلى أن الهيئة بدأت الآن في عملية جمع المعلومات للدراسات الأولية للربط مع إثيوبيا واليمن، وهي من الدراسات الطويلة التي ستأخذ وقتا أطول".وأكد "وجود عمل دؤوب لتطوير مشروع تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، حيث يوجد دور كبير تقوم به هيئة الربط للوصول إلى اتفاقيات ثنائية لتبادل تجارة الطاقة خلال فترة الصيف المقبل، إذ تمت ترسية عدة عقود لتبادل الطاقة بين بعض الدول الخليجية، حيث تقوم الهيئة بالتنسيق لذلك بشكل كبير.



وتوقع زيادة الطلب هذا العام في حجم الطاقة المتبادلة"، مشيرا إلى "الزيادة المضطردة والمتواصلة في حجم تبادل تجارة الطاقة خلال السنوات الماضية".

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