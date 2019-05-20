الصجري: السفير الأميركي ومقرب من السبهان منعا تشكيل البناء وهذا ما حصل

2019/05/20 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي بتحالف البناء النائب علي الصجري، عن كواليس تشكيل التحالف عقب الانتخابات النيابية التي جرت في ايار 2018، مشيرا إلى أن السفير الأميركي السابق وشخصية مقربة من السبهان هددا النواب لمنع انضمامهم للتحالف.وقال الصجري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “السفير الأميركي وعنصر بالسفارة السعودية مقرب من السفير السابق ثامر السبهان هددا […]

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