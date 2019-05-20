بالوثيقة .. الشيخ قيس الخزعلي يكسب دعوة ضد جواد البولاني

2019/05/20 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت محكمة جنح الرصافة ، امس الاحد، المدان “جواد كاظم عيدان عبد البولاني” بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار وفق احام المادة 434 ق.ع بعد ما تقدمت حركة عصائب اهل الحق بشكوى ضده لاتهامه الحركة بتزوير الانتخابات النيابية لعام 2018.وتشكلت المحكمة بقاضيها السيدة هند عبد الرزاق احمد المأذونة بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها بالحكم على

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الشيخ قيس الخزعلي يكسب دعوة ضد جواد البولاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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