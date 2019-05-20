العامري يدعو الى إبعاد العراق عن شبح الحرب

2019/05/20 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، الى ابعاد شبح الحرب عن العراق، فيما حذر من محاولات اشعال فتنة الحرب.وقال في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “نؤكد ان المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع ابعاد شبح الحرب عن العراق اولا وعن كل المنطقة ثانيا”، محذرا ان “الحرب اذا اشتعلت

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