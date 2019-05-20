المرشح لرئاسة النزاهة: سلمان الجميلي نهب مليار دولار واحضر لقنبلة

2019/05/20 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم المرشح لرئاسة لجنة النزاهة النيابية النائب علي الصجري، وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي بـ”نهب” مليار دولار عندما كان يشغل منصب وزير التخطيط بالاصالة ووزير التجارة بالوكالة في الحكومة السابق، فيما اشار إلى أنه يحضر لقنبلة بعد انتخابه لرئاسة اللجنة.وقال الصجري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “سلمان الجميلي قام بنهب مبلغ مليار […]

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