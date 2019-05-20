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مجلس النواب ينظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب


مجلس النواب ينظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب
2019/05/20 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب، الاثنين، أن جلسة اليوم الاثنين، ستتضمن النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.

وحسب بيان لمجلس النواب، تلقت "العهد

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