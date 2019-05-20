مجلس النواب ينظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب

2019/05/20 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب، الاثنين، أن جلسة اليوم الاثنين، ستتضمن النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.

وحسب بيان لمجلس النواب، تلقت "العهد

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