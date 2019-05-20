2019/05/20 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحــث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان مع نواب من كتل سياسية مختلفة ملف الحماية الاجتماعية وامكانية التوسع في الشمول من خلال آلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يبحث مع نواب من كتل مختلفة آلية التوسع في ملف الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يبحث مع نواب من كتل مختلفة آلية التوسع في ملف الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).