2019/05/20 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، أن إيران وأميركا لا يريدان الحرب وان الطرف الذي يدفع بها هو الكيان الإسرائيلي، مخاطبا الشعب العراقي بالقول: “لا تكونوا نارا لهذه الحرب”.وقال العامري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع ابعاد شبح الحرب عن العراق اولا وعن كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري للعراقيين: لا أحد يريد الحرب فلا تكونوا نارا لها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري للعراقيين: لا أحد يريد الحرب فلا تكونوا نارا لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).