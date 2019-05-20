الصحة تصدر توجيهات مع ارتفاع درجات الحرارة

2019/05/20 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجهت وزارة الصحة، الاثنين، المواطنين بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس في ظل درجات الحرارة العالية والتي تصل الى 43 درجة خلال الايام المقبلة.وقال معاون مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة محمد جبر حويل في تصريح في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “وعقب اعلان هيئة الانواء الجوية بأن ارتفاعا سيحصل […]

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