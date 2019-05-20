مصر تعلن مقتل إرهابيين بمداهمتين لشقق في القاهرة والجيزة

2019/05/20 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، مقتل عدد من العناصر الإرهابية، خلال عمليتي مداهمة لشقق سكنية في محافظتي الجيزة والقاهرة.

وأوضح بيان الداخلية أن قطاع الأمن وردت إليه معلومات تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج لعناصر حركة حسم المسلحة، التابعة له، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.وتابع "وقد رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال".وأوضح البيان "وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وحرطوش وكمية من مادة R.



Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع".انتهى

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