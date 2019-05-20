ترامب: غزواتنا على ايران اقتصادية

2019/05/20 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الغزوات الوحيدة التي يسعى إليها في ايران اقتصادية.وعلق ترامب في حوار مع قناة “Fox News” التلفزيونية، على سؤال عن مغزى تصريح السيناتور البارز، ليندسي غريم، الذي قال فيه إنه والرئيس الأمريكي يريدان “غزوات مختلفة”،: “إذا كان هناك غزو، فهو اقتصادي”.واضاف إنه “لا يرغب

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