مقتل 29 سجيناً داعشياً في أحداث شغب

2019/05/20 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أسفرت أحداث شغب في سجن بطاجيكستان عن مقتل 29 سجينا مدانا بالانتماء لعصابات داعش، فيما قتل 3 من حراس السجن.

وقال وزير العدل الطاجيكي، منصورجون عمروف، أن سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لعصابات "داعش"، كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا وأقدموا على اختطاف 3 من حراس السجن وقتلهم، مطالبين بإطلاق سراحهم.



وأوضح الوزير أن 29 من السجناء قتلوا أثناء الأحداث، بينهم 8 قُتلوا على أيدي زملائهم المسجونين.ويقع هذا السجن على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه، ويضم نحو 1500 سجين.انتهى

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