إعتقال مبتز الكتروني بالجرم المشهود في بغداد

2019/05/20 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني بالجرم المشهود، بكمين في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "فوج طوارئ بغداد العاشر، تمكن من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني".وأضاف البيان ان "المتهم تم اعتقاله بالجرم المشهود بعد نصب كمين له من قبل قوة من الفوج العاشر".انتهى

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