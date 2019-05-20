2019/05/20 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس في ظـل درجـــات الــحــرارة الـعـالـيـة والـتـي تـصـل الـــى 43 درجـــة خـــلال الايـــام المقبلة.وقـــال مــعــاون مــديــر دائـــرة الـصـحـة العامة بـالـوزارة محمد جبر حويل في تصريح صحفي ان الوزارة وعقب اعـلان هيئة الانـواء الــجــويــة بـــأن ارتــفــاعــا سـيـحـصـل بدرجات الحرارة يصل الى 43 درجة خلال الايـام المقبلة، باشرت بارسال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تحذر العراقيين من طقس الايام المقبلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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