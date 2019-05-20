2019/05/20 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست من مصلحة إيران ولا أمريكا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يحذر من "خلط الأوراق لإيجاد ذرائع الحرب والإضرار بالعراق" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يحذر من "خلط الأوراق لإيجاد ذرائع الحرب والإضرار بالعراق" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).