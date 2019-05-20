ترجيحات أمنية بافتعال السفارة الاميركية لتفجير الخضراء

2019/05/20 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح الخبير الامني كاظم الحاج، الاثنين، افتعال السفارة الاميركية في بغداد بتفجير المنطقة الخضراء قرب الجندي المجهول، مبينا ان التفجير يهدف اتهام اميركا للحشد الشعبي وفصائل المقاومة بتنفيذه ضد سفارتها في بغداد.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التفجير الذي حدث في محيط السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء قد تقف خلفه اميركا نفسها […]

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