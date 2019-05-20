روسيا تختبر أحدث قذائف “ذكية”

2019/05/20 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… أعلن نائب المدير العام لـ”تيخماش” كونسيرن جزء من روستيخ ألكسندر كوشكين، أن وزارة الدفاع الروسية طلبت أول دفعة تجريبية من قذائف عيار 30 ملم موجهة.وقال كوشكين: “نحن اليوم ننتج الدفعة الأولى من هذه الذخائر وقد بدأنا بالفعل مرحلة اختبارات الحكومة.أعتقد أنه في العام المقبل سيتم الانتهاء من هذا العمل.طلبت وزارة الدفاع […]

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