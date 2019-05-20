2019/05/20 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة واسط، الاثنين، أن مدينة الكوت مركز المحافظة شهدت رفع الحواجز الكونكريتية ونقاط التفتيش والسيطرات من داخل المدينة، مشيرة الى ان هذا الاجراء جاء نتيجة لما تتمتع به المحافظة من استقرار امني، وبما يسهم في تخفيف الزخم المروري الحاصل في مركز المدينة وخصوصا المنطقة التجارية.وقال قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية و نقاط التفتيش في الكوت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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