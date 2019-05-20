مقتل 11 شخصا في حانة بشمال البرازيل

2019/05/20 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلنت وسائل إعلام محلية إن مجموعة مسلحة اقتحمت حانة في مدينة بيليم بشمال البرازيل، أمس الأحد، وأطلقت النار على روادها لتقتل 11 شخصا وتجرح شخصا واحدا.وقال موقع “جي.1” الإخباري إلى أن هذه المجموعة كانت تستقل سيارات ودراجة نارية، فيما لم تتوافر بعد أي معلومات بشأن الدافع المحتمل للجريمة، ولم يتم اعتقال أحد،والقتلى هم […]

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