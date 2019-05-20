الامن المصري يقتل إرهابيين بمداهمتين في القاهرة والجيزة

2019/05/20 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، مقتل عدد من العناصر الإرهابية، خلال عمليتي مداهمة لشقق سكنية في محافظتي الجيزة والقاهرة.

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