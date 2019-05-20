الصدر :لست مع تأجيج الحرب بين ايران وامريكا وجعل العراق ساحة لها / موسع

2019/05/20 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه ليس مع تاجيج الحرب بين ايران وأمريكا، أو مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني – الامريكي.وقال الصدر في تغريدة له ” نحن بحاجة الى وقفة جادة من كبار القوم لابعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاماً “.واضاف […]

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