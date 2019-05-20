2019/05/20 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة بغداد، الاثنين، عن انتهاء مجلس الوزراء من ضوابط إعلان تعيينات التربية، مؤكدا أنه لم يبق غير تحديد موعد للاعلان عن الفائزين المقبولين بالتعيين في مديريات بغداد.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تعيينات التربية اصبحت بعهدة المحافظة ولم يبق غير تحديد موعد الاعلان عن الاسماء المقبولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى تعلن تعيينات التربية الخاصة ببغداد؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى تعلن تعيينات التربية الخاصة ببغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).