نائبة: الكهرباء تجهز واسط بنصف حصتها

2019/05/20 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين، الاثنين، وزارة الكهرباء من استمرارها بتجهيز محافظة واسط بنصف حصتها من الطاقة، مؤكدةً ان المحافظة تعاني من تزايد ساعات القطع في التيار الكهربائي خلافاً لما وعدت به وما موجود في باقي المحافظات.وقالت عبد الحسين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “ساعات تجهيز محافظة واسط كانت […]

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