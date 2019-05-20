الاقاليم النيابية تكشف عن اتفاق بين عبد المهدي والمفوضية يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات

2019/05/20 | 09:46

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، الإثنين، 20 أيار، 2019، عن حصول...





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