شركة “غوغل” تحرم “هواوي” من بعض خدماتها

2019/05/20 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… علقت شركة غوغل بعض المعاملات مع شركة “هواوي” الصينية، ما سيحرم الأخيرة من خدمات تحديث أدواتها، وذلك بعد أن وضعتها الحكومة الأمريكية على قائمتها السوداء.وقالت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلع إن هذا القرار سيحرم شركة “هواوي” من بعض المعاملات، الخاصة بالبرامج والخدمات الفنية، باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح […]

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