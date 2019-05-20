2019/05/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العامري محذرا من الحرب : اذا اشتعلت ستحرق الجميع

في سياق متصل ، حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري من محاولات

اشعال فتنة الحرب، داعيا لابعاد شبحها عن العراق.

واضاف العامري في تصريح ان المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية

تحتم على الجميع ابعاد شبح الحرب عن العراق اولا وعن كل المنطقة

ثانيا .واوضح ان الحرب اذا اشتعلت ستحرق الجميع ، ولذا فأن كل

من يحاول اشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق اما جاهلا او مدسوسا ،

لان كل اطراف الحرب لاتريد الحرب ، خاصة الجمهورية الاسلامية

والولايات المتحدة ، والذي يدفع الى الحرب فقط الكيان الصهيوني.

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