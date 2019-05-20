صورة.. مقتل محامي عراقي في ظروف غامضة في مصر

2019/05/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عثرت الشرطة المصرية، على جثة محامي عراقي قتل في ظروف غامضة داخل شقتيه في مدينة الاسكندرية.

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