مشكلة في الكهرباء بمطار مانشستر تؤدي إلى إلغاء رحلات

2019/05/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مطار مانشستر البريطاني، إنه يعمل على إصلاح مشكلة في إمدادات الوقود بالمطار نجمت عن خلل في الكهرباء.

وقال بيان لادارة المطار، انه "بسبب مشكلة في

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