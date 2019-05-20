موجة حر قادمة للعراق.. والصحة تحذر

2019/05/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، ان حالة الطقس طبقا للخرائط تشير الى ثبوت درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حول معدلاتها العامة.وقال المتنبئ صادق عطية في منشور له على صفحته في الفيسبوك تابعته وكالة النبأ للأخبار، ان "من المتوقع ان تتأثر البلاد بكتلة شبه مدارية حارة وجافة تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة او السبت القادمين".

وأضاف كما "من المتوقع ان تتجاوز الحرارة منتصف الاربعينات في الوسط و الجنوب يعني فوق الـ 45 درجة وتتجاوز الاربعين بقليل في الشمال والغربية".

وبين "تستمر الاجواء غير مستقرة في الوسط والجنوب وشرق البلاد اليم الأثنين وفرص زخات الامطار الرعدية واردة في مناطق متفرقه يصعب تحديدها".

ولفت عطية الى ان "موجة الرطوبة والرياح الجنوبية الشرقية تخف شدتها في مدن الجنوب خلال صباح ونهار يوم غد الثلاثاء حيث تتحول الرياح فيها شمالية غربية".

وحذرت وزارة الصحة، في الوقت نفسه، المواطنين بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس في ظـل درجات الحرارة العالية، والتي تصل الى 43 درجة في الايام القادمة.انتهى/س

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