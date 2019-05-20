2019/05/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وﺟﻬﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، اليوم الاثنين، المواطنين ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض المباشر ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻇـﻞ درﺟﺎت اﻟـــﺤـــﺮارة اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺼـــﻞ اﻟـــــﻰ 34 درﺟــــــﺔ ﺧـــــﻼل اﻻﻳـــــﺎم المقبلة.

وﻗـــــﺎل ﻣـــﻌـــﺎون ﻣـــﺪﻳـــﺮ داﺋــــــﺮة اﻟــﺼــﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑــﺎﻟــﻮزارة ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، واطلع عليه موقع "الغدير"، ان" وزارﺗـــﻪ وﻋﻘﺐ اﻋــﻼن ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧــﻮاء اﻟــــﺠــــﻮﻳــــﺔ ﺑــــــﺄن ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﺎ ﺳــﻴــﺤــﺼــﻞ ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻳﺼﻞ اﻟﻰ 34 درﺟﺔ ﺧﻼل اﻻﻳــﺎم المقبلة، ﺑﺎﺷﺮت ﺑﺎرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﺻﺤﻴﺔ للمواطنين ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﻋــــﻼم وﻣــﻮﻗــﻌــﻬــﺎ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".واﺿﺎف ان" اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﺼﺤﻬﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ المباشرة ﻻﺳــﻴــﻤــﺎ اوﻗـــــﺎت اﻟــﻈــﻬــﻴــﺮة"، داﻋــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ اﻟــﺘــﻮاﺟــﺪ ﺗــﺤــﺖ اﺷـــﻌـــﺔ اﻟــﺸــﻤــﺲ الى ان ﻳــﺤــﺘــﺮزوا ﻣــــﻦ ﺧــــﻄــــﻮرة ذﻟــــــﻚ ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اوﻗــــــﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻗــﺪر اﻻﻣــﻜــﺎن ﻛــﺄن ﻳــﻜــﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻈﻬﺮ، اﻣــﺎ ﻓﻲ ﺣـــﺎل اﺳــﺘــﺤــﺎﻟــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟـــﻚ، ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎل بين الحين واﻻﺧـــــــــﺮ اﻟـــﻰ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﻈﻞ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣــﺪوث ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻤﺲ، وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﺪاء اﻟﻘﺒﻌﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ والملابس اﻟــﺨــﻔــﻴــﻔــﺔ اﻟـــﻔـــﺎﺗـــﺤـــﺔ".واوضح، ان" اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻻﻛـــﺜـــﺮ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟﻀﺮﺑﺘﻲ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺤﺮ، ﻫﻢ اﻻﻃﻔﺎل وﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﺮ"، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ "اﻫﻤﻴﺔ ﻋﺪم ﻟــﻌــﺐ اﻻﻃــــﻔــــﺎل ﻓـــﻲ اوﻗــــــﺎت اﻟــﻈــﻬــﻴــﺮة".ونوه الى انه" لم يتم ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ الوزارة ﺣﺘﻰ اﻻن وﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﺟــﻮﻻﺗــﻬــﺎ الميدانية على المستشفيات والمراكز الصحية اي ﺣـــﺎﻻت اﻏــﻤــﺎء او اﻋــﻴــﺎء او ﺿﺮﺑﺔ ﺷﻤﺲ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توجه تحذيرا للمواطنين بشان ارتفاع درجات الحرارة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توجه تحذيرا للمواطنين بشان ارتفاع درجات الحرارة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).