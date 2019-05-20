المنافذ تعلن استئناف العمل بمنفذ الشيب الحدودي

2019/05/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" العمل في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان استؤنف أمام الحركة التجارية بين العراق وايران".واضاف، ان" الأيام القليلة القادمة تشهد استئناف العمل في حركة المسافرين بعد استكمال بعض الامور التنظيمية بين الجانبين".انتهى..م.ر

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